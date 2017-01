Materazzi a fost ales simbolul mondial al păcii

Organizaţia Mondială a Păcii i-a decernat, ieri, la Milano, fundaşului italian de la Inter premiul “Football and Peace in the World”. Evenimentul a avut loc în cantonamentul de la Appiano Gentile, în prezenţa preşedintelui Organizaţiei, Carlos Peralta, care i-a înmînat cu acest prilej volumul “Football and Peace in the World”. Printre proiectele acestui for se numără şi un Campionat Mondial al Păcii, la care să ia parte ţările aflate acum în război, competiţia urmînd a fi găzduită chiar de Italia, actuala campioană mondială. Materazzi a devenit celebru după incidentul din finala CM din 2006, cînd a provocat eliminarea lui Zidane, care l-a lovit cu capul în piept, fiind eliminat în prelungirile jocului.