Materialele pirotehnice, la control

Acţiunea “Foc de artificii 2014” este la început de drum. Începând de luni, poliţiştii din cadrul Serviciilor de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din întreaga ţară vor desfăşura controale la societăţile care importă materiale pirotehnice, iar după 10 decembrie începe activitatea de control la societăţile care au dreptul să le comercializeze. "Ca în fiecare an, vom declanşa o acţiune naţională care va viza două planuri: menţinerea sub control a importatorilor de materiale pirotehnice şi intensificarea controalelor la toate societăţile comerciale care sunt autorizate pentru comercializarea şi executarea focurilor de artificii. În prezent, avem înregistrate 12 societăţi comerciale care realizează operaţiuni cu importuri sau transferuri de articole pirotehnice, iar din datele pe care le avem, aceste firme au adus în ţară stocuri de aproximativ 125.000 de kilograme de materiale pirotehnice", a declarat chestor Niculae Marinescu, şeful Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Chestorul a precizat că obiectele pirotehnice sunt aduse din China şi una dintre intrările în ţară este Portul Constanţa. “Containerele vin direct pe mare, iar în Portul Constanţa sunt mai uşor de controlat pentru că există declaraţia şi impunerea vamală. O altă filieră, care este destul de importantă şi care, din păcate, în acest an va fi destul de greu de controlat, dar vom face eforturi deosebite, este prin Polonia. Marfa vine în porturile poloneze şi de acolo, pe roţi, până în România. Fiind ţări europene şi desfiinţându-se controalele vamale, este o problemă, având în vedere controlul acestor produse. De aceea, pe zona de vest ne-am luat măsuri speciale“, a adăugat şeful Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.