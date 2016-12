Matilda Pascal Cojocăriţa participă la Eurovision

Matilda Pascal Cojocăriţa este prima interpretă de muzică populară din România care îşi propune să urce pe scena Eurovision, alături de formaţia Cobzality. Artista a luat această decizie datorită celor de la Cobzality, care i-au propus să colaboreze cu ei la piesa „Steaua din vis”. Pentru că îi plac provocările şi nu refuză experienţele noi, cântăreaţa a spus „Da!” colaborării. „La început, am luat propunerea în joacă. Însă, în momentul în care mi-am dat seama că e treabă serioasă, am venit în Bucureşti, am tras vocile şi am rămas în proiect. Îmi plac foarte mult cei de la Cobzality, atât ca muzicieni, cât şi ca oameni. Mă simt minunat în preajma lor, ca o colegă, o prietenă. Mă fac să întineresc”, a mărturisit artista.

Înscrierile pentru selecţia naţională a concursului Eurovision au început pe 15 ianuarie şi vor avea loc până vineri, inclusiv. Pe 19 şi 20 februarie va avea loc preselecţia, în care un juriu de specialitate va audia piesele înscrise în concurs. Pe 20 februarie vor fi anunţate cele 12 melodii finaliste, iar pe 1 martie va fi selecţia naţională, în urma căreia va fi aleasă melodia câştigătoare într-un spectacol televizat, cu public. România va concura la Eurovision 2014 în cea de-a doua semifinală, din 8 mai, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Copenhaga, oraşul-gazdă.