Matiz spulberat de o autoutilitară

Un bărbat şi-a pierdut viaţa ieri, iar soţia lui a fost transportată în stare critică la spital după ce maşina în care se aflau a intrat într-o autoutilitară. Reprezentanţii Poliţiei Rutiere spun că accidentul a avut loc în jurul orei 16.00, pe DN 38 (Constanţa-Negru Vodă), la intrarea în satul Mereni, dinspre Topraisar. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că Taner Regep, de 59 de ani, din Constanţa, aflat la volanul unui autoturism Daewoo Matiz, înmatriculat CT 08 EMR, a pierdut controlul maşinii la scurt timp după ce a ieşit dintr-o curbă. Matizul a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară marca Fiat, cu numărul B100 GNX, condusă regulamentar de Murat Anefi, de 61 de ani, din Constanţa. În urma impactului violent, şoferul Matizului a murit pe loc, iar concubina lui, Alie Aledin, de 58 de ani, a suferit leziuni grave şi a fost transportată cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Pentru scoaterea bărbatului dintre fiarele contorsionate ale maşinii a fost nevoie de intervenţia unui echipaj de descarcerare. „Am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier în urma căruia două persoane au rămas încarcerate. În momentul în care am ajuns, pasagerul de pe locul din dreapta era scos şi primea îngrijirile necesare de la un echipaj de ambulanţă. În Matiz a rămas încarcerat conducătorul auto, care era decedat“, a declarat plt. Marian Dănilă, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“.

IMPACT FRONTAL Rudele lui Murat Anefi spun că acesta venea din Constanţa şi mergea în Osmancea, unde avea o casă, şi că nu îşi pot explica cum a pierdut controlul maşinii. „Eu am luat câţiva muncitori de la Plopeni, de la un punct de lucru, ca să îi duc acasă. Pe ultimii i-am lăsat la Cogealac şi acum mă duceam acasă. Aproape de ieşire am luat uşor o curbă şi am văzut cum Matizul, care venea din faţă, a început să joace în faţa mea. Am încercat să îl evit cât am putut, dar a intrat direct în mine. Eu am tras tare de volan dreapta, dar nu am reuşit să îl evit. Am intrat în şanţ şi m-am oprit în gard“, a declarat şoferul autoutilitarei, Murat Anefi. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei. Anchetatorii spun că iau în calcul, ca factori care au dus la producerea accidentului, atât viteza excesivă, cât şi o posibilă problemă medicală suferită de şoferul Matizului.