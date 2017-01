“Matra” pentru Port

Prima „cărămidă europeană” venită în sprijinul modernizării şi securizării Portul Maritim Constanţa vine din partea statului Olandez. Totul face parte din eforturile Poliţiei Române de Transporturi, care încercă să implementeze Directiva UE în domeniul securităţii portuare. Programul a fost numit „Matra” şi are ca principal scop prevenirea şi combaterea traficului de droguri şi persoane, a transpotul mărfurilor de contrabandă şi a mărfurilor contrafăcute ce intră sau ies prin Portul Constanţa. „Nu am venit în România ca să controlăm activitatea portului. Am venit să acordăm sprijin şi să împărtăşim experienţa noastră în vastul Port Rotterdam. Sperăm să fie o colaborare fructuoasă şi dorim ca, la încheierea ei, să vedem diferenţele dintre cifrele actuale şi cele finale de cazuri de infracţionalitate. Cred că în România există oameni foarte competenţi care vor putea să ajungă la performanţă numai prin schimbul de experienţă”, a declarat managerul proiectului „Matra”, olandezul Jan De Vis. „Cred că, pînă în 2009, Portul Constanţa, principala poartă maritimă din Europa de Sud-Est, va deveni un culoar de transport securizat conform directivelor UE. Acest Program „Matra” va aduce beneficii nu numai celor două ţări implicate direct, ci întregii Europe, care va fi mai ferită de droguri, trafic de persoane şi alte infracţionalităţi”, a afirmat directorul Direcţiei Poliţiei Transporturi, Sorin Gîfei. Programul pe care olandezii îl vor susţine în perioada 2008 - 2009, care constă în schimbul de experienţă şi de instruire, va costa 400.000 de euro, contravaloarea fiind suportată în întregime de statul Olandez.