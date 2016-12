Matt Cameron şi Mark Lanegan au înfiinţat un nou grup

Matt Cameron, toboşar în trupele Soundgarden şi Pearl Jam, şi Mark Lanegan, solistul trupei Screaming Trees, doi pionieri ai curentului grunge din muzica rock, au înfiinţat un super-grup, intitulat Ten Commandos, care include membri ai formaţiilor Soundgarden şi Queens Of The Stone Age. Ten Commandos, care îi va include şi pe Ben Shepherd - basistul trupei Soundgarden - şi pe Alain Johannes - chitaristul trupei Queen Of The Stone Age -, va lansa un single de debut, intitulat ”Staring Down the Dust”, pe 9 octombrie. Single-ul respectiv face parte din albumul de debut al trupei, ce va fi lansat pe piaţă în luna noiembrie. Matt Cameron şi Ben Shepherd au cântat mulţi împreună, fiind colegi în trupa Soundgarden înainte ca Matt Cameron să părăsească formaţia, pentru a se alătura grupului Pearl Jam în 1998.

