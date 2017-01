Actorul american Matt Damon a devenit tată pentru a treia oară, după ce soţia sa, Luciana, a născut o fetiţă, care poartă numele Stella Zavala Damon. “Toată lumea e bine”, a declarat un purtător de cuvânt al familiei Damon. Cuplul are deja două fiice, Isabella de 4 ani şi Gia, de 2 ani. Luciana mai are o fiică, Alexia, dintr-o căsătorie anterioară. Matt Damon şi Luciana s-au căsătorit în decembrie 2005, la New York.