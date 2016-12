Matt Damon începe lucrul la următorul film din seria ”Bourne”

Matt Damon începe, luna aceasta, producția celui de-al patrulea film al seriei ”Jason Bourne”, care ar putea ajunge în cinematografe în iulie 2016. Actorul Matt Damon, cunoscut pentru rolul Jason Bourne din franciza dedicată agentului special, a declarat că acțiunea următorului film al seriei se va desfășura în lumea post-Edward Snowden. ”Se pare că destul de multe lucruri s-au schimbat în urma dezvăluirilor lui Edward Snowden, mai ales dacă ne referim la discuțiile despre spionaj, libertăți civile și democrație”, a mai spus actorul, câștigător al Oscarului pentru scenariu, alături de bunul său prieten Ben Affleck, pentru scenariul peliculei ”Good Will Hunting” (1997).

Matt Damon, în vârstă de 44 de ani, care a primit în 2007 o stea pe Hollywood Hall of Fame, pentru reușitele sale în cinematografie, și a fost denumit în același an de revista ”People” cel mai sexy bărbat în viață, va putea fi văzut în acest an pe marile ecrane în pelicula SF ”The Martian”, în regia celebrului regizor Ridley Scott.