Matt Damon, într-un thriller SF regizat de Clint Eastwood

După ce au lucrat împreună la filmul ”Invictus”, care va fi lansat la sfîrşitul acestui an, Matt Damon va colabora din nou cu Clint Eastwood, pentru un lungmetraj SF regizat de acesta, intitulat ”Hereafter”. Clint Eastwood va regiza acest thriller SF, după un scenariu de Peter Morgan, iar Matt Damon va deţine rolul principal. Filmările vor începe în această toamnă. DreamWorks a achiziţionat scenariul lui Peter Morgan, nominalizat la Oscar pentru ”The Queen / Regina” şi ”Frost/Nixon”, atrăgînd imediat atenţia lui Clint Eastwood. Hotărînd să se ocupe imediat de acest proiect, venerabilul cineast american l-a mutat la studiourile Warner Bros., cu care colaborează de mulţi ani, cu acordul lui Steven Spielberg, fondatorul DreamWorks, cel care a produs două dintre filmele recente ale lui Clint Eastwood, ”Flags for Our Fathers / Steaguri pline de glorie” şi ”Letters From Iwo Jima / Scrisori din Iwo Jima”.