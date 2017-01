Matt Damon se înrudeşte cu Ben Affleck

Cei doi actori americani sunt legaţi de o îndelungată prietenie şi colaborare, fiind demonstrată acum şi înrudirea lor. Cercetătorii de la New England Historic Genealogical Society au analizat arborii genealogici ai celor două staruri de la Hollywood şi au descoperit că Matt Damon şi Ben Affleck au în comun o rudă de gradul al zecelea, William Knowlton, un zidar care a emigrat din Ipswich, Marea Britanie, în secolul al XVll-lea. Matt Damon a mărturisit că a fost foarte uimit la aflarea veştii, mai ales pentru că el susţinuse întotdeauna, în glumă, că este înrudit cu Ben Affleck. “Întotdeauna am simţit că am fi înrudiţi. Şi el a simţit la fel. Îmi amintesc că atunci când am primit această informaţie pe telefon, i-am trimis-o imediat pe e-mail. În acelaşi timp şi el mi-a trimis-o pe e-mail”, a declarat Matt Damon pentru publicaţia “Boston Herald”. “Iar apoi, s-a aflat că Ben este înrudit şi cu Barack Obama! Sunt atât de gelos pe el pentru asta”, a glumit starul american. Matt Damon a câştigat premiul Oscar, în 1997, împreună cu actorul şi bunul său prieten Ben Affleck, pentru scenariul filmului “Good Will Hunting”.