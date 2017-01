Matt Damon şi Ben Affleck vor regiza împreună un film

La opt ani de la proiectul comun "Good Will Hunting", recompensat cu un premiu Oscar pentru scenariu, Matt Damon şi Ben Affleck vor să facă din nou echipă, de data aceasta în spatele camerelor de filmat. Matt Damon este cel care a exprimat această dorinţă comună, fără a da detalii despre noua aventură.

Între timp, spectatorii pot face cunoştinţă cu regizorul Ben Affleck, care va debuta cu lung-metrajul "Gone, Baby, Gone", adaptare a unui roman scris de Dennis Lehane, care va fi lansat în 2007. În plus, acelaşi Ben Affleck s-ar putea să regizeze un remake după un film regizat de Clint Eastwood, "Play Misty for Me", realizat în anii '70. Filmul, în care Clint Eastwood a fost şi actor, prezintă povestea unui DJ hărţuit de un ascultător tulburat mental obsedat de melodia "Misty", interpretată de Johnny Mathis. Se pare că filmul va fi produs chiar de marele actor, în timp ce scenariul va fi scris de Jason Smilovic, cel care s-a ocupat şi de scenariul producţiei "Slevin: Nevinovat cu ghinion", cu Bruce Willis în rolul principal.