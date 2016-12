Matt Damon şi Don Cheadle, în vacanţă la vila lui George Clooney

Este recunoscută prietenia dintre protagoniştii seriei de succes Ocean\'s Eleven şi nu mai reprezintă o noutate faptul că aceştia îşi petrec şi vacanţa împreună. Aceste întîlniri de familie fac deliciul papparrazilor italieni, cărora nu le scapă nicio mişcare. La vila de la lacul Como a lui George Clooney petrec de zor proprietarul frumoasei reşedinţe, Matt Damon şi Don Cheadle cu soţiile. Mai casnică şi mai puţin dornică de aventură, Luciana Bozan Barroso, soţia de origine argentiană a lui Matt Damon, a preferat să păstreze vigilenţa asupra fiicei lor de 3 ani, Isabella, care se juca la mal. Pe ponton, Matt Damon şi Don Cheadle şi partenera sa de viaţă, actriţa Bridgid Coulter şi copiii acestora, Ayana Tai, de 13 ani şi Imani, cu an mai mică, au exersat săriturile în apă. A lipsit gazda, George Clooney, care probabil a preferat să se bucure între patru pereţi de noua prezenţă feminină din viaţa sa, prezentatoarea de televiziune Elisabetta Canalis. George Clooney are la dispoziţie numai cîteva zile libere, timp în care a prezentat-o pe noua sa iubită prietenilor săi şi apoi va reveni pe platourile de filmare. Actorul nu are mult de călătorit, doar cîteva zeci de kilometri distanţă de vila sa din Laglio.