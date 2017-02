Matt Reeves va regiza următorul film „Batman”

Matt Reeves se va ocupa de regia următorului film ''Batman'', au anunțat joi studiourile Warner Bros, conform unui material publicat joi de UPI.com.

Cunoscut pentru filmele ''Dawn of the Planet of the Apes'' și ''Cloverfield'', Reeves va fi de asemenea producător pentru următoarele aventuri ale lui Batman.

''Suntem entuziasmați că Matt Reeves va regiza filmul Batman. Rădăcinile adânci ale lui Matt în lumea filmului și evoluția sa (profesională) îl fac regizorul perfect pentru a-l ghida pe Cavalerul Negru în următoare sa aventură'', potrivit lui Toby Emmerich, președinte și șef responsabil de conținut în cadrul grupului Warner Bros.

''Am îndrăgit povestea Batman de când eram copil. Este un personaj reprezentativ și captivant, și unul care rezonează cu mine profund. Sunt foarte onorat și încântat să lucrez cu Warner Bros pentru a aduce o nouă perspectivă emoțională și epică a lui Batman pe marele ecran'', a adăugat Reeves.

Luna trecută, starul filmului Ben Aflleck a renunțat la fotoliul de regizor al filmului ''Batman'' explicând că nu poate gestiona eficient ambele sarcini. Affleck a interpretat anterior personajul în filmele ''Batman v. Superman: Dawn of Justice'' și ''Suicide Squad''.