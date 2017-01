Chitaristul trupei Kings of Leon, Matthew Followill, a devenit tată pentru prima oară, după ce soţia sa, Johanna Bennett, a născut un băieţel, pe data de 22 aprilie. Bebeluşul, care a primit numele Knox Cameron Patrick Followill, s-a născut în aceeaşi zi în care un documentar despre trupa Kings of Leon, intitulat ”Talihina Sky”, a avut premiera la New York. ”Mama şi copilul şi tatăl se simt foarte bine, sunt fericiţi şi sănătoşi”, a declarat, pentru revista ”People”, agentul de presă al trupei americane. Knox Cameron Patrick Followill s-a născut în oraşul Nashville din statul american Tennessee şi a avut la naştere greutatea de 3,1 kilograme. Matthew Followill şi Johanna Bennett, ambii în vârstă de 26 de ani, s-au căsătorit în noiembrie 2009.

La rândul său, solistul Caleb Followill este logodit şi urmează să se căsătorească în luna mai, iar Nathan Followill este căsătorit deja din noiembrie 2009. Chitaristul Mathew Followill face parte din trupa Kings of Leon, alături de verii lui, cei trei fraţi Caleb Followill (vocal principal / chitară), Nathan Followill (percuţie / backing vocals) şi Jared Followill (chitară bas / sintetizator). Iniţial comparaţi cu cei de la formaţia The Strokes, dar în variantă sudistă, pentru reinventarea şi resuscitarea rock & roll-ului în stil Dixie, cei de la Kings of Leon s-au transformat încet, de-a lungul anilor, într-o trupă de rock experimental. Trupa s-a bucurat de o popularitate imediată în Marea Britanie, unde, mai târziu, a primit discuri de platină pentru vânzările de albume. Pe măsură ce trupa a explorat diverse stiluri şi a înregistrat şi alte lansări, pe albumele ”Aha Shake Heartbreak” în 2004, ”Because of the Times” în 2007 şi ”Only by the Night” în 2008, comparaţiile cu formaţia The Strokes au dispărut. Piesa ”Use Somebody” a fost desemnată Înregistrarea Anului 2010 la gala premiilor Grammy de anul trecut.