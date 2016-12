Matthew McConaughey a dat o lecţie de discurs de mulţumire

Aproape 21 de milioane de persoane au vizionat la televiziunea americană a 71-a ediţie a Globurilor de Aur, desfăşurată în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles. Este cea mai bună audienţă înregistrată în ultimii zece ani. La ceremonia de trei ore, transmisă pe postul NBC de la Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, s-au uitat 20,9 milioane de telespectatori, creşterea fiind de 6% faţă de cei 19,7 milioane din 2013. Este un record de audienţă pentru Globurile de Aur din 2004 încoace, când au fost înregistraţi 26,8 milioane de telespectatori. Audienţa se datorează în mare parte prestaţiei celor două gazde ale ceremoniei, actriţele Tina Fey şi Amy Poehler, care au prezentat gala pentru al doilea an consecutiv şi s-ar părea că o vor face din nou şi anul viitor. “Gala de duminică a fost bună pentru că cele două prezentatoare ştiu să facă televiziune”, a scris criticul TV al revistei “Time”.

Nu numai cele două prezentatoare au făcut show, ci şi laureaţii. Marele câştigător al serii a fost Matthew McConaughey, care a primit Globul de Aur pentru Cel mai bun actor în rol principal într-un film dramatic, pentru prestaţia sa din “Dallas Buyers Club”. Actorul american, în vârstă de 44 de ani, a primit, astfel, primul său mare premiu de interpretare din carieră, dar cuvintele rostite pe scenă vor intra probabil în istorie ca o adevărată lecţie de discurs de mulţumire. Spre fericirea producătorilor, Matthew McConaughey nu a avut nevoie decât de două minute şi jumătate, dar se pare că nici nu era nevoie de mai mult pentru a reda emoţia şi mulţumirile cuvenite echipei alături de care a filmat şi familiei sale. Matthew McConaughey şi-a început discursul cu primele cuvinte pe care le-a rostit pe marele ecran la debutul său în film, în 1992. “All right, all right, all right”, au fost primele sale cuvinte, ceea ce s-ar putea traduce prin “Bine, bine, bine”. Actorul a jubilat fără să pară că face în necaz colegilor săi nominalizaţi în faţa cărora a câştigat premiul, dar nu şi-a ascuns surpriza. În discursul său a mai scos în evidenţă cât de greu se face la Hollywood un film precum “Dallas Buyers Club”, care a avut nevoie de 20 de ani pentru a ajunge pe marele ecran. Nu mai puţin de 86 de persoane din industria filmului au refuzat acest proiect inspirat din povestea reală a unui electrician texan şi lupta lui cu instituţiile medicale şi cu companiile farmaceutice după ce a fost depistat pozitiv cu HIV în 1986. Ron Woodroof a căutat medicamente alternative care ar fi putut să-l ajute pe el şi pe ceilalţi bolnavi, dar la care nu ar fi putut avea acces din motive de birocraţie. Filmul, în regia lui Jean-Marc Vallée, s-ar putea dovedi cea mai mare surpriză din palmaresul viitoarelor premii Oscar. Rolurile principale, interpretate de Matthew McConaughey şi Jared Leto, nu pot trece neobservate, fiind deja premiate de Academia Presei Străine de la Hollywood, care le-a decernat Globurile de Aur.

Pentru acest rol, Matthew McConaughey a urmat un regim foarte strict, pentru a slăbi peste 30 de kilograme, starea sănătăţii sale fiind, la un moment dat, subiect de îngrijorare. Actorul a ţinut însă să sublinieze că acest film este acum mai relevant ca niciodată şi nu este unul despre moarte, ci despre viaţă şi cum ar trebui aceasta trăită. Matthew McConaughey a ţinut să o menţioneze şi pe soţia sa, fotomodelul brazilan Camilla Alves, care îl sprijină mereu, dar îl şi împinge să fie cât mai activ în a-şi pune în practică proiectele cele mai dragi.