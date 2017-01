Matthew McConaughey a... salvat un pui de focă

Actorul Matthew McConaughey a ajutat un grup de adolescenţi să salveze un pui de focă epuizat, care se odihnea pe o plajă din Malibu, California. O sursă a declarat pentru ”National Enquirer”: ”Matthew le-a spus tinerilor că micul animal nu este rănit, ci se odihneşte şi stă la soare, focile făcând mereu acest lucru. După o lecţie de aproape 20 de minute despre viaţa marină, copiii erau atât de nerăbdători să plece încât nici nu i-au mai cerut vedetei să facă o poză cu ei”.

Starul american a câştigat, anul acesta, premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, pentru rolul din ”Dallas Buyers Club”. Matthew McConaughey a devenit cunoscut în 1993, după rolul din comedia ”Marea ameţeală / Dazed and Confused”, construindu-şi ulterior o carieră strălucitoare la Hollywood, cu filmele ”Eu cu cine mă mărit? / The Wedding Planner”, ”Cum să scapi de un tip în 10 zile / How To Lose A Guy In 10 Days”, ”Sahara” şi ”Aurul nebunilor / Fool's Gold”. În ultimii ani, actorul american s-a remarcat în filmele ”The Paperboy” şi ”Magic Mike” şi a putut fi văzut de curând pe marile ecrane în alte două pelicule apreciate de public şi de criticii de specialitate, ”Dallas Buyers Club” şi ”Lupul de pe Wall Street”.