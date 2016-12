Matthew McConaughey a uimit din nou!

Gala premiilor Oscar 2014 a adunat în faţa micilor ecrane peste 43 de milioane de telespectatori, a anunţat postul TV ABC. Cea de-a 86-a gală de decernare a premiilor Oscar, prezentată de Ellen DeGeneres, a devenit cea mai urmărită emisiune de divertisment din ultimii zece ani, după difuzarea episodului final din serialul ”Friends / Prietenii tăi”, cu 52,5 milioane de telespectatori, pe data de 6 mai 2004. Audienţa galei premiilor Oscar este în creştere de trei ani, iar show-ul de duminică seară a înregistrat o creştere cu 6% faţă de ediţia din 2013, prezentată de cineastul şi scenaristul Seth MacFarlane, care a suscitat atenţia a 40,4 milioane de telespectatori. Şi audienţa pe reţelele de socializare a cunoscut o creştere considerabilă în raport cu anul trecut. Potrivit ABC, care citează cifrele furnizate de Social Guide, 11,2 milioane de mesaje au circulat pe Twitter în timpul galei, comparativ cu 6,4 milioane în 2013. Cel mai celebru dintre aceste mesaje a fost selfie-ul prezentatoarei Ellen DeGeneres, alături de care au pozat numeroase vedete, precum Brad Pitt, Julia Roberts şi Meryl Streep, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence sau Angelina Jolie, care a fost redistribuit de peste 2,8 milioane de ori.

PE PLACUL COLEGILOR Un alt moment foarte urmărit în timpul galei a fost discursul de mulţumire rostit de Matthew McConaughey, care a fost unanim apreciat pentru rolul din ”Dallas Buyers Club”. Primul său Oscar, după o carieră de 22 de ani, a fost celebrat cu un discurs filosofic. Ca şi în gala Globurilor de Aur, actorul de 44 de ani a impresionat cu un discurs modest, pozitiv rostit, fără a face în ciudă colegilor perdanţi. Matthew McConaughey şi-a îndemnat admiratorii să trăiască cât pot ei de bine, fiind nevoie de doar trei lucruri: Dumnezeu, familia şi un model de viaţă. Actorul a mărturisit un lucru inedit despre el! Întrebat, pe când avea 15 ani, cine este modelul său în viaţă, după o pauză de reflecţie, a declarat că eroul său va fi el peste zece ani. După ce au trecut cei zece ani, i-a fost adresată aceeaşi întrebare şi răspunsul l-a condus spre următorii zece ani. ”Eroul meu este mereu cu zece ani înaintea mea. Nu voi reuşi niciodată să-l ating. Asta mă face să merg mai departe şi să continui să-l urmăresc”, a afirmat Matthew McConaughey, care a mulţumit soţiei, copiilor şi familiei sale, încheind cu cele mai aşteptate cuvinte din toată gala Oscar: ”All right, all right, all right”, în traducere „În regulă, în regulă, în regulă“, replica cu care şi-a început cariera de actor în filmul de debut ”Dazed and Confused”, cuvinte ovaţionate în picioare de colegii săi.

SACRIFICIU TOTAL Matthew McConaughey s-a folosit de toată influenţa de care s-a bucurat la Hollywood pentru ecranizarea unui proiect respins de peste 20 de ani de marii producători. A interpretat rolul lui Ron Woodruff, un cowboy bolnav de SIDA. Ca să fie credibil, a slăbit 23 kilograme cu o dietă draconică. A ajuns să mănânce doar o felie de carne de pui, albuşul de la un ou şi să bea Cola Light. ”Trebuie să îţi revezi toate obiceiurile, iar zilele par îngrozitor de lungi. Crezi că a venit ora prânzului şi constaţi că este doar 9.30 dimineaţa”, a povestit Matthew McConaughey într-un interviu. ”Am un jurnal cu tot ce am mâncat în acea perioadă şi cu siguranţă voi spune într-o bună zi ce conţine, fiindcă a fost o aventură deloc plăcută”, a adăugat acesta. Actorul a trebuit să aibă grijă şi de sănătate: odată ce a coborât sub 64 de kilograme, a început să aibă tulburări de vedere, problemă care nu i-a trecut nici astăzi. În plus, era extrem de slăbit fizic, constatând cu mirare că nu putea face mai mult de cinci flotări fără să obosească grav. Nici în prezent nu a mai putut reveni la greutatea sa normală de 83 de kilograme, fiind cu cinci kilgrame mai slab. Însă nu are regrete şi spune chiar că această cură l-a făcut mai deştept. ”A trebuit să îmi găsesc ceva de făcut, fiindcă nu mai ieşeam deloc. Nu mai ieşeam seara să mănânc, nu mai mergeam în locuri unde puteam socializa. Am scris şi am citit mai mult”, a mai povestit actorul, şi de aici, probabil, discursurile sale perfecte, apreciate de toată lumea.

PLANURI DE VIITOR Matthew McConaughey nu a stat prea mult nici la petrecere! Actorul are de gând să anihileze aşa-zisul blestem al premiilor Oscar, ce se verifică prin destrămarea căsniciilor sau relaţiilor câştigătorilor. La petrecerea de după ceremonie, starul i-ar fi şoptit la urechea partenerei de viaţă noul său plan de viitor: mai vrea un copil. Câştigătorul premiului Oscar are trei copii cu modelul brazilian Camila Alves: Levi, de 5 ani, Vida, de 4 ani, şi Livingston, de 14 luni. Potrivit surselor, actorul i-ar fi spus frumoasei lui soţii: ”Nu vom sta prea mult la petrecere. Vreau să merg acasă şi să facem un copil!”. ”Matthew nu îşi făcea griji că se va îmbăta, mai degrabă se chinuia să ajungă acasă cu soţia lui, ceea ce a şi făcut-o să înţeleagă din şoapte. Era aşa frumos să îi vezi. Este clar cât de îndrăgostiţi sunt. S-au sărutat încontinuu”, a declarat un martor.