Matthew McConaughey debutează în regie

Actorul Matthew McConaughey îşi face debutul ca regizor cu un videoclip al cântăreţului de muzică country Jamey Johnson, ”Playing the Part”. Protagonistul filmului ”Sahara” a trecut în spatele camerei de filmat, la sfârşitul lunii septembrie şi abia aşteaptă să termine producţia. ”Jamey şi cântecul său au mult umor, aşa că am vrut ca videoclipul să reflecte asta. Dacă îţi place un cântec, ar trebui să-ţi placă şi mai mult după ce vezi videoclipul. Am vrut ca filmul să surprindă versurile, să dezvăluie cântecul... Am început cu imaginea unei stripteuze de 120 de kilograme, care pleacă de la muncă dimineaţa şi ajunge alături de un bărbat în costum de gorilă, concediat de la un magazin de cauciucuri uzate”, a spus Matthew McConaughey. Actorul, care are propria lui casă de discuri, l-a remarcat pe Jamey Johnson când cântăreţul şi-a lansat melodia ”In Color”. ”Am auzit-o la un radio necunoscut. Nu ştiam ce artist o cântă, aşa că m-am interesat şi am dat de Jamey. Am cumpărat imediat albumul şi m-am gândit că este un clasic”, îşi aminteşte Matthew McConaughey. Cei doi s-au întâlnit în 2009, la gala premiilor muzicii country din Las Vegas, unde Johnson a primit premiul pentru cântecul anului, pentru piesa ”In Color”.

Matthew McConaughey a devenit cunoscut în 1993, după rolul din comedia ”Marea ameţeală / Dazed and Confused”, construindu-şi ulterior o carieră strălucitoare la Hollywood. Printre rolurile sale notabile se numără cele din filmele ”Eu cu cine mă mărit? / The Wedding Planner”, ”Cum să scapi de un tip în 10 zile / How To Lose A Guy In 10 Days”, ”Sahara” şi ”Aurul nebunilor / Fool\'s Gold”. Actorul american a putut fi văzut în 2009, pe marile ecrane, în comedia romantică ”Fantomele fostelor iubite / Ghost of Girlfriends Past” şi va deţine rolul principal în drama ”The Lincoln Lawyer”, care va avea premiera în 2011.