Matthew Mcconaughey şi-a pensat sprâncenele pentru o reclamă

Actorul american Matthew Mcconaughey, desemnat cel mai sexy bărbat în viaţă de revista “People”, în anul 2005, şi-a pensat sprâncenele pentru şedinţa fotografică ocazionată de lansarea unei campanii publicitare lansată de brandul Dolce & Gabbana. Actorul, în vârstă de 40 de ani, este imaginea parfumului The One Gentleman lansat de renumitul brand italian. Potrivit tabloidului britanic “Daily Mail”, în pictorialul care a însoţit lansarea acestei campanii, actorul american nu pare imun la tehnica pensatului, pozând într-un costum negru şi cu sprâncenele pensate. “Echipa de experţi în machiaj au atacat faţa şi corpul lui Matthew Mcconaughey cu o asemenea furie, încât actorul pare incredibil de subţire în această campanie publicitară”, se afirmă în cotidianul citat. Nu este prima colaborare dintre Matthew Mcconaughey şi Dolce & Gabbana, actorul american fiind imaginea parfumului The One For Men, lansat de renumitul brand italian în 2008.