Matthew McConaughey, un bărbat pedant

Este unul dintre cei mai doriţi bărbaţi de la Hollywood, iar Matthew McConaughey este conştient de acest lucru. Drept pentru care, actorul are mare grijă să se menţină în formă şi să arate cât mai bine. Acest lucru a fost dezvăluit chiar de iubita lui, modelul Camilla Alves. Frumoasa braziliancă a recunoscut că partenerul ei de viaţă are un dulap plin de cosmeticale şi că îi place foarte mult să se îngrijească: ”Cred că Matthew are mai multe produse de înfrumuseţare decât mine şi chiar le foloseşte pe toate”, a declarat amuzată Camilla Alves. În plus, fotomodelul brazilian, care are doi copii cu Matthew McConaughey, susţine că atât ea, cât şi actorul de la Hollywood militează pentru un stil de viaţă sănătos. ”Iubim sportul. Lucrăm mult împreună”, a subliniat Camilla Alves.