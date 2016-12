Mătuşa Angelinei Jolie, răpusă de cancer

Inevitabilul s-a produs şi, după o lungă agonie, Debbie Martin, mătuşa Angelinei Jolie a încetat din viaţă, duminică, din cauza unui cancer mamar, la două săptămâni după ce celebra sa nepoată a suferit o dublă mastectomie, pentru a evita această boală. Debbie Martin a încetat din viaţă la vârsta de 61 de ani, la un spital din Escondido, California, conform anunţului făcut de soţul său, Ron Martin. Debbie Martin era sora mai mică a mamei Angelinei Jolie, Marcheline Bertrand, care a murit de cancer ovarian în 2007. Conform soţului ei, Debbie Martin avea aceeaşi genă BRCA1 pe care o are şi Angelina Jolie, dar nu a fost conştientă de acest lucru până când a primit primul diagnostic de cancer mamar, în 2004. ”Dacă am fi ştiut dinainte, am fi făcut cu exactitate ce a făcut şi Angelina”, a precizat Ron Martin într-un interviu acordat presei americane.