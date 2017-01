Mătuşa lui Kim Jong-Un trăieşte în secret în SUA de 18 ani

Ko Yong Suk, mătuşa actualului lider nord-coreean Kim Jong-Un, trăieşte în secret în Statele Unite, din anul 1998, fiind în cadrul unui program de protecţie gestionat de Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA), relatează ziarul ”The Washington Post”. De 18 ani, de când a fugit din Coreea de Nord ajutată de CIA, Ko Yong Suk trăieşte în anonimat în oraşul american New York, cu soţul şi cu cei trei copii. ”Prietenii îmi spun că sunt foarte norocoasă, că am totul”, afirmă Ko Yong Suk, în vârstă de 60 de ani. ”Copiii au mers la şcoli prestigioase şi au succes, îl am pe soţul meu, care poate rezolva orice. Nu ducem lipsă de nimic”, adaugă ea. Soţul ei, care avea numele Ri Gang înainte de schimbarea identităţii, completează râzând: ”Cred că am atins visul american”.

Cei doi nord-coreeni au cerut ziarului ”The Washington Post” să nu le dezvăluie numele pe care le au în Statele Unite şi nici informaţii despre zona în care locuiesc. Ko Yong Suk este sora lui Ko Yong Hui, una dintre soţiile fostului lider nord-coreean Kim Jong Il şi mama actualului dictator de la Phenian, Kim Jong Un. Recent, liderul regimului stalinist din Coreea de Nord a ameninţat că ar putea distruge oraşul american New York folosind o bombă cu hidrogen.