„Mătuşa mea era în şifonier, cu ochii larg deschişi”

Judecătorii au continuat, ieri, audierea martorilor în dosarul în care Giani Deli-Iorga, suspectul principal în cazul dublului asasinat petrecut în ianuarie, la Cernavodă, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru omor deosebit de grav şi tâlhărie. Liliana Iancu, nepoata soţilor Petre şi Elena Garoafă, a declarat, plângând, că a auzit de la televizor despre moartea verişoarei ei, Gabriela Mitu, şi a decis să îşi ajute rudele să-şi înmormânteze fiica. „Am ajuns cu soţul meu la casa familiei Garoafă, unde am găsit uşile descuiate, iar unchiul şi mătuşa nu erau nicăieri. Nu am observat dacă era ceva răvăşit în casă. Am observat că bastonul mătuşii mele era în casă şi mi s-a părut ciudat...”, a spus Liliana Iancu în faţa judecătorilor. Ulterior, în casă au venit vecini ori alte rude, şi toţi se sfătuiau cum să meargă la cumpărături pentru înmormântarea Gabrielei Mitu, fără să bănuiască vreo clipă că, în aceeaşi casă zăceau ascunse cadavrele soţilor Garoafă. „Una dintre vecine s-a împiedicat de un covor, moment în care am observat o pată mare de sânge pe jos. I-am spus soţului meu şi celor prezenţi în locuinţă să caute prin casă, că ceva nu este în regulă. Soţul, cu încă o persoană, au urcat în podul casei, iar eu cu un vecin, am început să căutăm în camera respectivă. Am observat că o masă se afla în dreptul şifonierului, unde nu era locul ei… Am dat masa la o parte, vecinul a deschis uşa şifonierului şi am văzut-o pe mătuşa mea, în şifonier, moartă, cu ochii larg deschişi. Am ieşit cu toţii afară şi am anunţat Poliţia. Despre unchiul meu am aflat că a fost găsit în camera de la subsol, sub pat, omorât cu 30 de lovituri de cuţit”, a afirmat Liliana Iancu. Ea a adăugat că în acea clipă s-a gândit că în tinereţe, femeia a fost bătută de câteva ori de soţul ei, dar după ce s-a îmbolnăvit, nu a mai fost lovită.

CRIME RECUNOSCUTE Alt martor, Dragomir Iancu, a susţinut că se afla împreună cu vecinul care a găsit-o moartă pe Elena Garoafă. „Eu nu am apucat să văd cadavrul, dar vecinul, care se pierduse cu firea, mi-a spus că a avut impresia că Elena Garoafă avea ochii scoşi”, a mai spus martorul. Amintim că Giani Deli-Iorga este judecat, în arest preventiv, pentru omor deosebit de grav şi tâlhărie. El este acuzat că, pe 3 ianuarie, i-a asasinat pe soţii Elena şi Petre Garoafă, părinţii Gabrielei Mitu, în locuinţa lor, situată pe strada Călăraşi din Cernavodă. După câteva ore de audieri, acesta a declarat că este autorul dublului asasinat. El a recunoscut că, după ce i-a ucis cu mai multe lovituri de cuţit, a ascuns cadavrul bărbatului sub un pat şi pe al femeii în şifonier.