Maverick Vinales s-a impus în prima cursă a sezonului din MotoGP

Maverick Vinales, pilotul echipei Yamaha, s-a impus în prima cursă a sezonului din MotoGP, disputată pe circuitul Losail din Qatar, iar podiumul a fost completat de Andrea Dovizioso şi Valentino Rossi.

Amânată în două rânduri din cauza apariţiei precipitaţiilor, cursa MotoGP de la Losail a fost un adevărat spectacol pe circuit. Maverick Vinales a reuşit să câştige prima cursă a sezonului 2017 din MotoGP, prima apariţie pentru el pe motocicleta Yamaha M1, după ce a dus o luptă interesantă cu Andrea Dovizioso. Pilotul Ducati a condus şi el cursa în multe momente, însă nu a putut face faţă asaltului de final al lui Vinales. ”Sunt mulţumit de treaba bună pe care am făcut-o, mă simt atât de fericit încât parcă sunt într-un vis. Pole position şi victorie cu Yamaha, ce pot cere mai mult?”, a spus spaniolul la final.

Valentino Rossi a fost şi el unul dintre performerii cursei din Qatar. Plecat abia de pe poziţia a zecea în grila de start în urma unor probleme serioase pe care le-a avut tot weekendul, Rossi a făcut o cursă impecabilă. A plecat bine, a fost rapid în primele tururi reuşind şi cele mai rapide tururi de circuit, apoi a conservat pneurile şi a atacat la Pedrosa sau Marquez atunci când a fost sigur că va avea succes. ”Un podium bun după o iarnă proastă”, a concluzionat italianul la final.

Jorge Lorenzo a fost unul dintre cei care au dezamăgit în Qatar. Pilotul Ducati a mărturisit la final că nu se aştepta la un debut precum acesta, cursă în care a încheiat doar pe poziţia a 11-a. ”Dezamăgitor, desigur. Nu a fost debutul de vis, circumstanţele din Qatar nu m-au ajutat deloc. Am început foarte bine, am recuperat trei sau patru poziţii şi am ajuns în spatele lui Valentino. Cred că aş fi putut rămâne acolo cu el până spre mijlocul cursei dacă nu ieşeam larg în acel viraj al patrulea. Dar cu siguranţă nu puteam să menţin ritmul toată cursa pentru că guma spate a început să se ducă, nu puteam să rămân la un minut şi 56 de secunde, eu pe final am ajuns la 57, 58 de secunde. Dar am învăţat multe, vom pleca cu nişte concluzii bune de aici”, a spus pilotul din Mallorca.