Max, câinele-erou al Armatei Române, are nevoie de noi!

Toată lumea își aduce aminte de ciobănescul german Max, supranumit și soldatul cu blană, care a participat la trei parade militare cu ocazia zilei de 1 Decembrie, purtând la gât steagul României. Cea de anul trecut a fost și ultima pentru eroul canin. Max a defilat triumfător într-un vehicul blindat, alături de cel căruia i-a fost aproape în Afganistan și a stat drept și mândru, fără să clipească, pe tot parcursul ceremoniei. A fost decorat pentru merite deosebite în grad de cavaler și toți militarii îl lăudau. Aveau şi de ce. Max a fost primul câine de luptă al Armatei Române, care a salvat viețile a numeroși militari și a participat la operațiuni reale în Afganistan, alergând printre gloanţe şi obuze şi detectând bombele artizanale. Recent, el a fost trecut în rezervă, cu grad de caporal, deși este tânăr. La doar cinci ani, Max s-a îmbolnăvit de o boală necruțătoare și a fost abandonat de Armata pe care a servit-o cu loialitate și credință. Se pare că militarii au uitat de meritele acestuia, iar acum trăiește din mila unui iubitor de animale, alături de un boxer, trei pisici... şi-o broscuţă țestoasă. UN BUN... CU SUFLET Din păcate, legea l-a transformat pe Max dintr-un erou într-un simplu bun al armatei. Un bun cu suflet însă. El ar fi trebuit dat în grija altei instituţii a statului. Nu s-a întâmplat aşa, probabil din cauză că tratamentul a fost considerat prea costisitor. Patrupedul a fost diagnosticat, la sfârșitul anului 2013, cu Dirofilaria, ceea ce înseamnă că Max are un ghem de viermi în zona inimii, dupa ce a fost înțepat de un țânțar. Specialiștii spun că animalul nu s-ar fi îmbolnăvit dacă i se administra la fiecare trei luni câte o pastilă ce costă 35 de lei. Tratamentul de care are acum nevoie costă însă în jur de 600 de lei lunar, timp de trei ani. Max are nevoie de noi pentru a trăi. Cei care doresc să doneze bani pentru tratamentul ciobănescului german o pot face în contul Asociației „Nu mai ești singur”, C.F.:13572772, cu mențiunea „pentru Max - soldatul nostru”. De asemenea, a fost deschis un cont bancar în lei: RO60BTRL04501205858688xx, la Banca Transilvania Agenția Beller.