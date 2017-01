"Max şi Moritz”, balet-comedie în premieră naţională la Constanţa

Compania de Balet a Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” prezintă, joi, cu începere de la ora 18.30, în premieră pe ţară, spectacolul "Max şi Moritz”. Pentru a prezenta subiectul şi distribuţia baletului-comedie, consultantul artistic al Companiei de Balet, Nicolae Spirescu, coordonatorul balet, Betty Lux Pîndichi, regizorul Igor Kosak şi Edmund Gleede, cel care semnează libretul şi colajul muzical al baletului au susţinut, ieri, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski”, o conferinţă de presă. Coordonatorul artistic al Companiei de Balet, Nicolae Spirescu, a precizat faptul că baletul "Max şi Moritz” a fost realizat special pentru turneul tradiţional susţinut, anual, de balerinii constănţeni în Germania, care se va desfăşura în perioada 29 noiembrie 2006 - 5 ianuarie 2007. Pe lîngă "Max şi Moritz”, dansatorii Companiei de Balet vor prezenta încă patru spectacole de balet clasice - "Frumoasa din pădurea adormită”, "Lacul lebedelor”, "Cei trei muşchetari” şi "Crăiasa zăpezii”, spectacole care, pe scena constănţeană, au repurtat succese notabile.

Repetiţiile pentru spectacolul "Max şi Moritz” au început în luna septembrie, coregrafi şi regizori fiind Igor Kosak şi Heidrun Schwarz, însă, din cauza nefericitului eveniment reprezentat de moartea lui Haidrun Schwarz, repetiţiile au fost întrerupte petru aprox. o lună. După această pauză, balerinii constănţeni au reintrat în sala de repetiţii, la sfîrşitul lunii octombrie. Cu toate acestea, Igor Kosak s-a declarat încîntat de colaborarea cu balerinii constănţeni, declarînd că a fost bucuros să găsească la Constanţa o echipă profesionistă. "Este pentru prima dată cînd mă aflu în România şi, implicit, în Constanţa. Am lucrat foarte bine cu balerinii constănţeni, care formează o echipă profesionistă şi sînt mulţumit de faptul că acest spectacol are o distribuţie de excepţie”, a precizat Igor Kosak. La rîndul său, Edmund Gleede, cel care semnează libretul şi colajul muzical al spectacolului, a precizat că publicul va avea o surpriză, pentru că este pentru prima dată cînd cele două roluri principale sînt distribuite unor balerini şi nu sînt împărţite de un balerin şi o balerină. În ceea ce priveşte muzica aleasă - lucrări din creaţiile compozitorului Gioacchino Rossini, Edmund Gleede a precizat că, dat fiind faptul că spectacolul se adresează mai mult celor mici, muzica trebuie să aibă foarte mult ritm, să fie... impertinentă, dar, în acelaşi timp, comică. "Muzica are un rol foarte important şi trebuie să fie în ton cu năzbîtiile pe care le fac cei doi eroi”, a explicat Edmund Gleede.