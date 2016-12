Max Verstappen le-a închis gura „proştilor” care l-au criticat

Franz Tost, team principal al echipei Toro Rosso, a declarat că pilotul olandez Max Verstappen le-a închis gura după două curse „proştilor” care l-au criticat că e prea tânăr, la 17 ani şi jumătate, pentru a concura în Formula 1. După ce participarea în Marele Premiu al Australiei, prima cursă a sezonului, l-a făcut cel mai tânăr pilot din istoria F1, Verstappen a devenit duminică şi cel mai tânăr driver care obţine puncte în Formula 1, după ce a ocupat locul 7 în Marele Premiu al Malaeziei, de la Sepang. La Melbourne, olandezul a abandonat când se afla în puncte, din cauza unei defecţiuni a maşinii sale.

Întrebat dacă evoluţiile tânărului au oferit un răspuns celor care l-au criticat, Tost a replicat: „Am spus în octombrie şi noiembrie, când toţi îşi dădeau cu părerea: el va răspunde pe pistă, pentru că doar aşa îi poţi face pe proşti să înţeleagă”. Şi colegul lui Verstappen, spaniolul Carlos Sainz jr. (20 de ani), de asemenea debutant în Marele Circ, a avut evoluţii bune în primele două curse, intrând în puncte de fiecare dată: locul 9 în Australia şi 8 la Sepang. Tost s-a declarat încântat de modul în care au concurat cei doi. „Sunt mai mult decât fericit de amândoi. Au făcut o treabă fantastică, fără greşeală. Sunt deschişi la minte şi vor să înveţe până seara târziu. Vor să vadă ce se întâmplă, ce se schimbă la monopost, iar aceste lucruri îi ajută să evolueze bine”, a explicat Tost. Directorul tehnic al echipei Toro Rosso, James Key, spune că evoluţiile celor doi nu au arătat precum cele ale unor debutanţi. „Cred că au evoluat strălucitor în condiţii dificile. Amândoi au făcut exact ce ne-am aşteptat de la ei. Nu au lăsat impresia că sunt debutanţi. Nu au avut probleme, şi-au făcut treaba pur şi simplu”, a spus Key.

Unul dintre „proştii” care au criticat debutul timpuriu al lui Max Verstappen a fost canadianul Jacques Villeneuve, care considera participarea olandezului în Marele Circ drept „o insultă”. „Vreţi să vă spun adevărul? Cred că Max este o insultă. Îşi dau seama cei de la Red Bull că pun un copil în Formula 1? Sunt convins că este rapid, dar el nu are nicio experienţă. Eu am ajuns în Formula 1 la vârsta de 25 de ani, după ce am câştigat în IndyCar. Înainte de a te lupta cu vieţile altora, trebuie să înveţi, dar Formula 1 nu are acest rol. Debutul unui pilot de 17 ani reprezintă un mesaj negativ pentru Marele Circ. Vine Verstappen, face zece tururi şi impresionează imediat. Pare că oricine poate conduce o maşină de Formula 1”, afirma anul trecut fostul campion mondial.