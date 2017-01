Maxim a semnat pe trei ani cu FC Timişoara

După disponibilizările masive anunţate imediat după încheierea turului campionatului, FC Farul a “scăpat” deja de primul dintre cei nouă jucători puşi pe lista de transferuri “din cauza diverselor probleme de indisciplină create, dar şi a pretenţiilor financiare considerate exagerate în comparaţie cu evoluţiile din teren”, aşa cum anunţa la acea vreme gruparea constănţeană. Jucătorul cu cea mai mare căutare a fost fundaşul stînga Florin Maxim, pe care noul an îl găseşte în tricoul lui FC Timişoara. În ultima zi a lui 2008, Maxim s-a înţeles cu FC Timişoara, grupare cu care a semnat deja o înţelegere pe trei ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă doi ani. La Timişoara, Maxim îl va avea ca antrenor pe Gabi Balint, cu care a mai lucrat în perioada în care evolua pentru Sportul Studenţesc. “Am mai lucrat cu domnul Balint, iar la Timişoara mă voi reîntîlni şi cu cîţiva foşti colegi şi, în plus, sînt mai aproape de casă. Nu port pică celor de la Farul, după ceea ce s-a întîmplat şi le doresc în continuare baftă. Nu am resentimente faţă de ei”, a afirmat Maxim, după parafarea înţelegerii cu gruparea de pe Bega. În vîrstă de 28 de ani (îi va împlini pe 2 martie), Maxim este originar din localitatea hunedoreană Brad şi a mai jucat de-a lungul timpului la Aurul Brad, Corvinul Hunedoara, Steaua, Apulum Alba Iulia, UM Timişoara şi Sportul Studenţesc. În afara lui Maxim, FC Farul i-a mai pus pe lista de transferuri pe Vlas, Şchiopu, Farmache, Cruceru, Gosic, T. Moldovan, Fl. Neaga şi Nae. Ultimul a fost declarat jucător liber pe 17 decembrie de către Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF, însă, pe 22 decembrie, FC Farul a făcut recurs la această decizie.

Vlas vrea în Rusia

Disponibilizat la rîndu-i, portarul Adrian Vlas îşi doreşte un transfer în străinătate. Goalkeeper-ul Farului va susţine probe de joc la o grupare din Rusia, care în această perioadă efectuează un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia). Lotul Farului se va reuni sub comanda antrenorilor Ion Marin şi Cristian Cămui pe 7 ianuarie, însă începînd de astăzi stranierii “rechinilor” încep să sosească în România. Pe 7 şi 8 ianuarie lotul constănţean va efectua vizita medicală, iar apoi va urma o perioadă de pregătire în localitate.

Paşcovici şi Cristocea întîrzie să răspundă

Cosmin Paşcovici (liber de contract după despărţirea de UTA) şi Vasilică Cristocea (pus pe lista de transferuri de Steaua) au fost contactaţi deja de echipa la care au cunoscut consacrarea. În ultimele zile ale anului trecut FC Farul a făcut oferte către cei doi foşti “rechini”, însă atît Paşcovici, cît şi Cristocea, întîrzie să ofere răspunsuri deoarece pretenţiile financiare ale celor doi jucători sînt mai mari decît oferta înaintată de oficialii Farului. Paşcovici (31 ani, pe 12 aprilie) şi Cristocea (29 ani, pe 27 iulie) nu sînt însă ţinte principale ale campaniei de achiziţii pentru gruparea de la ţărmul mării, deoarece unul dintre obiectivele trasate în această iarnă este întinerirea lotului.