Maxim pleacă la FC Timişoara

Jucătorul Farului cu cele mai multe minute jucate în acest sezon, Florin Maxim, va părăsi gruparea de pe litoral în această iarnă. Pus pe lista de transferuri, fostul căpitan al constănţenilor s-a înţeles cu una dintre pretendentele la titlul de campioană, FC Timişoara. “Am ajuns la un acord de principiu cu FC Timişoara, iar luni vom semna cel mai probabil actele de transfer”, a confirmat directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra. “Ne-am înţeles la Constanţa pentru transferul lui Maxim, am terminat şi negocierile cu jucătorul, urmează să semnăm actele. Este un jucător de travaliu, serios, la maturitatea vîrstei, îl urmărim de un an. Am mai vrut să-l luăm o dată, nu am reuşit atunci. Am găsit momentul prielnic, ştiu că l-au mai vrut şi alte echipe, Urziceni şi Braşov”, a adăugat Marian Iancu, patronul lui FC Timişoara. Conform oficialilor bănăţeni, gruparea de pe Bega va achita Farului suma de 150.000 de euro pentru transferul definitiv al lui Maxim. Fundaşul stînga în vîrstă de 27 de ani se va întoarce astfel la Timişoara, unde a mai evoluat, în sezonul 2001-2002, la rivala UMT. “M-au sunat, am discutat ce era de discutat, dar deocamdată nu am semnat. Probabil vom semna în ianuarie, pentru că acum voi pleca în vacanţă. Mă gîndesc, însă, că, dacă am vorbit un lucru, aşa va rămîne. M-aş bucura mult să ajung iar coleg cu Gigel Bucur. Sincer, cînd s-a scris despre interesul Timişoarei pentru mine, nu credeam că este adevărat, dar acum sînt fericit că m-au căutat”, a spus Maxim.

Un alt jucător constănţean pus pe lista de transferuri, Tibor Moldovan, şi-a găsit echipă, dar în liga secundă. “Cel mai probabil, Moldovan va pleca la FC Tîrgu Mureş sub formă de împrumut pînă în vară, cu opţiune de cumpărare. El a cerut acest lucru pentru că vrea să joace şi să aibă posibilitatea de a-şi reveni după o perioadă mai neagră”, a spus Pîra.