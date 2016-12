Maxim Turov şi Irina Turova, cîştigătorii Festivalului Internaţional de Şah de la Eforie Nord

În Sala Sporturilor din Eforie Nord s-au încheiat, ieri, întrecerile Festivalului Internaţional de Şah, la această primă ediţie participînd 325 de sportivi (175 la seniori şi 150 copii) din 12 ţări. La finalul întrecerilor, la masculin s-a impus rusul Maxim Turov, cu 9 puncte (67,5 punctaj Bucholtz mediu), urmat în clasament de Marius Manolache, cu 9p (66,5 punctaj Bucholtz mediu). Pe ultima treapă a podiumului s-a situat bielorusul Alexei Fedorov, cu 8,5p. “A fost o luptă pasionantă pînă la final, învingătorul fiind decis doar în urma departajării după criteriul Bucholtz. Nu sînt dezamăgit, se putea întîmpla şi invers, astfel de lucruri apar la toate concursurile. Eu sînt mulţumit de cum am jucat, a fost un turneu epuizant, greu, care m-a solicitat mult, dar care în final a meritat. Am jucat bine, am avut şi şansă şi cred că locul al doilea este meritat. Organizarea a fost foarte bună, m-a simţit bine la mare“, a spus Manolache, cel mai bine clasat jucător român la această competiţie. În ceea ce priveşte premiile, prima poziţie a fost recompensată cu 9.000 lei, locul secund cu 7.000 lei, iar concurentul clasat pe ultima treaptă a podiumului a primit 4.000 lei. În competiţia feminină, victoria a revenit... soţiei lui Maxim Turov, Irina Turova. Deşi sportivele clasate pe primele trei poziţii au avut acelaşi număr de puncte, departajarea făcîndu-se în urma aceluiaşi criteriu Bucholtz: Irina Turova 61, Iozefina Păuleţ 55 şi Mihaela Sandu 51. Pe locur patru s-a situat multipla campioană naţională a României, Corina Peptan, iar Top 5 la feminin a fost închis de Luminiţa Cosma. “A fost un turneu lung, obositor, care a îmbinat plăcerea cu munca. Am avut în ultima zi o partidă foarte grea în faţa unui mare maestru din Ucraina, am jucat cu piesele negre, dar am reuşit să obţin o remiză. Sînt mulţumită de mine. Am avut planuri frumoase şi pînă la urmă a ieşit bine. Întotodeauna este loc de mai bine. În unele partide aş fi putut obţine mai mult, însă repet, sînt mulţumită. Organizarea a fost bună“, a declarat Iozefina Păuleţ, sportiva legitimată la Politehnica Iaşi reuşind cea mai bună clasare a României în competiţia feminină. La juniori, concursul a fost cîştigat de Robin Dragomirescu (CSS 1 Timişoara), acesta clasîndu-se la final şi pe un merituos loc 30 în clasamentul general. La junioare s-a impus Iselin Amanda Lilici (CSS 1 Timişoara), jucătoare clasată pe poziţia 89 în clasamentul general. Cosntănţeanul Eduard Văleanu (Victoria Techirghiol) s-a situat pe locul 11 în clasamentul general, cu 7p.