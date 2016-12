Maxime de 19 grade în weekend, la Constanța!

După ce ploaia și vântul au făcut prăpăd în ultimele zile la Constanța, iată că sosesc și veștile bune. Treptat, temperaturile încep crească, așa că sunt toate șansele ca de Paște să avem parte de vreme frumoasă. Astăzi, spre exemplu, potrivit prognozei meteo publicate de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, vor mai exista precipitații și cerul va fi parțial înnorat, însă vremea se va ameliora față de ieri. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 12 grade Celsius, iar cele minime între 2 și 5 grade C. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări locale ziua, şi se va diminua în cursul nopţii. Mâine vom mai avea parte de ploi, dar temperaturile încep să se apropie de cele normale pentru această perioadă. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 14 grade C, iar cele minime între 2 și 5 grade C. Cerul va fi mai noros la început, apoi se va degaja treptat. Vineri, 10 aprilie, vom putea în sfârșit să renunțăm la umbrelă și să ne bucurăm de razele soarelui. Vremea va fi frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 13 și 16 grade C, precum și minime între 3 și 8 grade C. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua, iar izolat va fi ceață. Sâmbătă, 11 aprilie, vremea va fi în general frumoasă şi va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 19 grade C, iar cele minime între 4 şi 9 grade C. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.