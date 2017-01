Maxime de 20 de grade C pe litoral

Cu toate că speram ca în septembrie să fie o vreme călduroasă, numai bună de făcut plajă, toamna a debutat în forţă. După o perioadă în care ploile şi furtunile au făcut prăpăd în ţară, Dobrogea fiind şi ea sub avertizări de cod galben de ploi, meteorologii anunţă că, în următoarele zile, vremea va fi apropiată de normalul termic. Ceea ce înseamnă că, în judeţul Constanţa, temperaturile maxime nu vor depăşi 20 de grade Celsius. Dacă joi va fi ziua cea mai călduroasă, iar termometrele vor indica chiar şi 22 de grade C, sfârşitul săptămânii vine cu vreme mohorâtă. Vineri, temperaturile vor scădea până la 15 grade C, iar aceleaşi valori se vor menţine şi sâmbătă. De asemenea, specialiştii ANM anunţă că vor fi şi averse de ploaie însoţite de descărcări electrice şi intensificări ale vântului. În ceea ce priveşte minimele nocturne, ele se vor situa în jurul a 11 - 12 grade C.