Maxime de 20 grade C la Constanţa

Toamna şi-a intrat în drepturi, iar de acum încolo, zilele călduroase pot fi numărate pe degete. Aşa că putem pune la naftalină tricourile şi pantalonii scurţi şi să facem loc în şifonier hainelor groase. Chiar dacă, în timpul zilei, temperaturile mai cresc, dimineţile şi serile sunt mai răcoroase, dacă nu chiar friguroase. Astăzi, cerul va fi parţial noros, iar termometrele nu vor indica mai mult de 19 grade Celsius, în timp ce, la noapte, valorile minime vor fi de opt grade C. Vremea se anunţă mai călduroasă cu doar un grad în weekend. Potrivit meteorologilor, mâine vor fi 20 grade C, iar vântul va bate slab şi moderat. Duminică, însă, toamna îşi arată din nou colţii. Temperaturile scad până la 17 grade C şi cerul va fi temporar noros.