Maxime de 22 de grade C la Constanța! Vezi când!

Meteorologii anunță temperaturi maxime de 22 de grade C, la Constanța, în următoarele zile. Astfel, miercuri, 11 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade C, iar minimele între 8 și 12 grade C. Și ziua de joi, 12 octombrie, se anunță frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și 21 de grade C și minime între 9 și 14 grade C. Vineri, 13 octombrie, va fi o zi veritabilă de primăvară, cu maxime cuprinse între 18 și 22 de grade C și minime între 8 și 12 grade C. Toate cele trei zile se anunță însorite. Vom reveni cu eventualele modificări.