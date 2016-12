Maxime de 27 grade Celsius spre sfârșitul săptămânii!

După ce zilele trecute am avut parte de temperaturi mai scăzute și de vreme capricioasă, meteorologii vin cu vești bune și ne anunță că primăvara se instalează la malul mării. Încă de astăzi temperaturile încep să crească ușor, iar până vineri vom avea maxime de 27 grade Celsius în Dobrogea, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Astăzi, cerul va fi parțial însorit. Maximele se vor situa între 13 și 18 grade C, iar minimele între 7 și 10 grade C. Și mâine vremea va fi frumoasă, cu temperaturi maxime între 16 și 24 grade C și minime între 9 și 12 grade C. Cu toate acestea, pe cer se vor mai ivi și câțiva nori. Vineri, 17 aprilie, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar temperaturile vor continua să crească. Astfel, maximele vor fi cuprinse între 18 și 27 grade C, iar minimele între 11 și 14 grade C.