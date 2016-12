Maxime de 31 de grade C. Vezi când!

Regimul termic va fi unul mai cald decât în mod obișnuit în următoarele 2 săptămâni, însă vor fi și intervale de timp cu instabilitate atmosferică, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă între 9 și 21 iunie. În toată regiunea Dobrogei, vremea va fi caldă pe tot parcursul intervalului, dar în mod special între 14 și 16 iunie. Astfel, valorile maxime vor fi, în medie, de 26 - 29 de grade Celsius, iar minimele de 15 - 19 grade C. Instabilitatea atmosferică va determina averse locale, în special în aceste zile. Astăzi, spre exemplu, cu toate că maximele vor ajunge până la 30 de grade C, ploile au șanse să apară, însoțite de descărcări electrice. Minimele se vor situa între 16 și 20 de grade C. Și mâine, prognoza arată ploi și, posibil, furtuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade C, iar minimele între 17 și 21 de grade C. Joi, 11 iunie, vom avea vreme de vară autentică. Norii nu se arată, doar vântul va mai agita trecător atmosfera. Temperaturile maxime vor urca până la 31 de grade C, iar minimele se vor situa între 14 și 20 de grade C.