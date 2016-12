Maxime de până la 32 de grade C!

Vremea va fi ”fierbinte” în aceste zile. Cel puțin așa ne avertizează meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care au anunțat maxime de până la 32 de grade Celsius în Dobrogea. Astăzi, deși sunt posibile ploi însoțite de descărcări electrice, temperaturile vor urca față de zilele trecute. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 32 de grade C, iar cele minime între 17 și 22 de grade C. Mâine, cerul va fi variabil și vor fi perioade atât cu soare, cât și cu nori. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 32 de grade C, iar minimele între 17 și 21 de grade C. Sâmbătă, 13 iunie, vom avea parte de cer parțial însorit. Temperaturile nu vor varia față de ziua precedentă. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 32 de grade C, iar minimele între 17 și 21 de grade C.