Maximul inflaţiei din 2009, estimat la 7,6%

Inflaţia din 2008 s-a situat între 6,5% şi 6,9%, aproape de cea mai recentă prognoză a BNR, de 6,7%, dar cu două puncte deasupra intervalului ţintit de banca centrală (3,8% plus minus un punct procentual), în contextul în care deprecierea leului din ultima parte a anului a anulat efectele pozitive ale ieftinirii produselor nealimentare, spun analiştii. Pentru anul în curs, estimările de fluctuaţie a inflaţiei se înscriu în intervalul 4,4% - ca prag minim şi 7,6% - ca maxim. Astfel, economistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, şi Nicolae Chidesciuc, economist la ING Bank România, apreciază că rata inflaţiei s-a situat în decembrie la 0,6% şi a închis anul 2008 la un nivel de 6,7%. \"În decembrie, în primul rînd avem efectele evoluţiei cursului. În plus, avem, în mod normal, un ritm de creştere a preţurilor de consum mai mare din cauza cererii destul de mari\", a spus Dumitru. Chidesciuc consideră că efecte favorabile asupra inflaţiei au existat din scăderea preţului petrolului pe plan internaţional, care au fost însă contracarate de deprecierea leului. Referitor la inflaţia din luna ianuarie, economistul-şef al Raiffeisen consideră că rata va fi mare, din cauza deprecierii mai accentuate a leului, dar spune că este greu de anticipat nivelul la care se va situa, întrucît trebuie luat în considerare şi efectul favorabil al combustibililor. Pentru acest an, Dumitru estimează că rata anuală a inflaţiei se va situa la 4,5%. Şi Chidesciuc este de părere că este probabil ca inflaţia să crească uşor în ianuarie, faţă de decembrie, dar şi la nivelul întregului an, pînă la 7,6%, în decembrie 2009. Economistul-şef al BRD, Florian Libocor, este cel mai pesimist dintre analiştii intervievaţi şi apreciază că inflaţia s-a situat la 0,8% în decembrie, ceea ce va conduce la o rată anuală de circa 6,9%, în 2008. \"Consumul populaţiei, consumul guvernamental şi deprecierea leului sînt factorii care au stimulat inflaţia\", a spus Libocor. El a menţionat că evoluţia monedei naţionale continuă să aibă un rol important în modelarea comportamentului preţurilor de consum şi că \"este de aşteptat ca un leu depreciat să stimuleze inflaţia din luna ianuarie, pînă la o rată lunară de 1% şi una anuală de \"uşor peste\" 7%”. La nivelul anului 2009, Libocor estimează că o inflaţie anuală de 5% şi o rată medie de 5,8%. Economistul RBS, Cătălina Constantinescu, este unul dintre cei mai optimişti analişti şi estimează că inflaţia s-a plasat la 6,5% în 2008, dar că se va reduce la 6,4% în ianuarie şi la 4,4% la finele acestui an.