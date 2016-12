„Mayhem”, un nou nume confirmat la „Rock City Open Air”

Festivalul „Rock City Open Air” va avea loc în perioada 20 - 23 august, în apropiere de oraşul Feteşti, comuna Borcea, pe Insula Ialomiţei. Evenimentul, care se va desfăşura pe durata a patru zile, va reuni peste 60 de trupe ale genului. Cel mai recent nume care şi-a confirmat prezenţa la acest festival este trupa norvegiană „Mayhem”, care se alătură trupelor „Agathodaimon”, „Amon Amarth”, „Ancient Rites”, „Brainstorm”, „De Profundis”, „Eastern Front”, „Einherjer”, „Ghamorean”, „Hanzel”, „Und Gretyl”, „Hollenthon”, „Moribund Oblivion”, „Sirenia”, „The Cold Existence”, „The Revenge Project”, „Theatres Des Vampires”, „Lake of Tears”, „Primal Fear”, „Sinner”, „Onslaught”, „Cirith Gorgor”, „Blaze Bailey”, Paul Di\'Anno, „Trail Of Tears”, „Infected Rain”, „Dawn Of Destiny”, „Symbolic”, „Claymore”, „Euphobia”, „Crossover”, „Overgarven” şi „Betrayer”.

„Mayhem” a luat fiinţă în anul 1984, la Oslo, în Norvegia. În cei 25 de ani de activitate muzicală, grupul a lansat şase albume de studio: „Deathcrush” ((1987), „De Mysteriis Dom Sathanas” (1994), „Wolf\'s

Lair Abyss” (1997), „Grand Declaration of War” (2000), „Chimera” (2004), „Ordo Ad Chao” (2007). De asemenea, de-a lungul carierei, grupul a lansat cinci albume live şi sase materiale video.

Preţul biletelor la Festivalul „Rock City Open Air” este de 270 de lei, dacă acestea sînt achiziţionate pînă pe 30 aprilie, 300 de lei, în perioada 1 mai - 31 iulie, 350 de lei, între 1 şi 19 august şi 400 de lei la intrare. Tichetele se vînd doar pentru întreaga perioadă a festivalului, iar în preţ se oferă spaţiu de campare, acces la duşuri şi toalete ecologice. Biletele pot fi achiţionate din reţeaua eventim şi online, de pe site-ul www.eventim.ro.