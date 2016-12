Mayhem vine în premieră în România

Rockerii români care preferă stilul black metal sunt în extaz! Formaţia norvegiană Mayhem va concerta în premieră în România, la festivalul „I Am The Rocker”, care va avea loc pe 4 şi 5 iulie, la complexul Romexpo din Bucureşti. „I Am The Rocker” doreşte să includă cât mai multe premiere pentru publicul din România, astfel că va fi primul festival din ţară în care apa plată va fi gratuită, anunţă organizatorii. Biletele sunt disponibile exclusiv în regim de abonament, la preţul de 220 de lei, iar în zilele evenimentului - 250 de lei. Biletele pot fi achiziţionate din reţeaua Eventim - magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti - şi online, de pe eventim.ro.

Mayhem va reprezenta black metalul la festival, line-up-ul fiind compus deja din formaţiile Dream Theater, Black Star Riders (The New Thin Lizzy), Kamelot, Carcass, Skindred, Myrath, Arkona, Terrana Band, cărora li se adaugă trupele autohtone Celelalte Cuvinte, Kempes, White Walls, Dirty Shirt, Goodbye to Gravity, Breathelast şi Days of Confusion. Organizatorii informează că lista de trupe nu este cea finală, noi confirmări urmând a fi anunţate.