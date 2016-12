Mayweather a cumpărat în 18 ani peste 100 de maşini de la acelaşi dealer auto,plătite cu bani gheaţă

Pugilistul american Floyd Mayweather a cumpărat în ultimii 18 ani peste 100 de maşini de la acelaşi dealer auto, Towbin Motorcars din Las Vegas, el făcând achiziţiile respective cu bani gheaţă, informează USA Today. Printre vehiculele cumpărate de Mayweather se numără şi 16 Rolls-Royce şi trei Bugatti. "El cumpără o maşină înainte de un meci. Cumpără maşini după meci. Cumpără maşini cu orice ocazie", a declarat Josh Towbin, reprezentant al dealerului auto. Mayweather cere uneori ca dealerul auto să îi fie la dispoziţie şi noaptea. "Nu ştim niciodată când va dori Floyd să cumpere o maşină. Dar merită efortul. Un Rolls Royce poate costa 400.000 de dolari. Un Bugatti trece de două milioane de dolari, iar Mayweather are trei", a afirmat şi Jesika Towbin-Mansour, care de asemenea reprezintă dealerul auto. USA Today notează că Mayweather achiziţionează vehiculele cu bani gheaţă şi că dealerul auto a trebuit să cumpere o nouă maşină de numărat bani pentru a face faţă situaţiei. Floyd Mayweather va boxa cu filipinezul Manny Pacquiao în 2 mai, la MGM Grand Arena din Las Vegas. Mayweather, 37 de ani, este neînvins în 47 de meciuri, iar Pacquiao, 36 de ani, are 57 de victorii şi cinci înfrângeri în 64 de partide. Americanul deţine centurile WBC şi WBA la categoria semimijlocie, iar Pacquiao are centura WBO.