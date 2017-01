Mayweather l-a învins pe Pacquaio și rămâne neînvins

Duminică dimineaţă, la MGM Grand Arena din Las Vegas, într-un meci de unificare a centurilor la categoria semimijlocie, pugilistul american Floyd Mayweather l-a învins la puncte pe filipinezul Manny Pacquiao, decizia fiind unanimă: 118-110, 116-112 şi 116-112. Mayweather, în vârstă de 37 de ani, este neînvins acum în 48 de meciuri, iar Pacquiao, în vârstă de 36 de ani, are 57 de victorii şi şase înfrângeri în 65 de întâlniri. Mayweather rămâne cu centurile WBC şi WBA, iar de acum încolo are şi centura WBO, care era deţinută de Pacquiao. Meciul a fost arbitrat de americanul Kenny Bayless, care a fost plătit cu suma de 25.000 de dolari. Arbitri-judecători au fost Bert Clements, Dave Moretti şi Glenn Feldman şi fiecare au primit câte 20.000 de dolari.

Startul meciului a fost întârziat aproximativ o oră din cauza problemelor la reţeaua pay-per-view, conform anunţului făcut de televiziunile care au deţinut drepturile. Pacquaio a intrat în ring pe acordurile melodiei „Mă lupt pentru Filipine”, interpretată chiar de el, iar în drumul spre ring şi-a făcut un selfie alături de antrenorul Freddie Roach şi de staff-ul său. În ring, Pacquaio s-a dus într-un colţ în care a îngenuncheat şi s-a rugat. Imnul statului Filipine a fost cântat de Gail Banawis, alături de The Word, iar imnul SUA a fost intonat de Jamie Foxx.

Centura decernată învingătorului este fabricată din piele, conţine aur, argint şi 3.017 pietre preţioase, fiind realizată de 20 de artizani mexicani, care au lucrat la ea mai multe săptămâni. Pe centură sunt reproduse steagurile celor 167 de ţări afiliate WBC şi chipurile lui Pacquiao, Mayweather, Muhammad Alí şi Jose Sulaiman. Această întâlnire a beneficiat de cea mai mare bursă din istorie, 300 de milioane de dolari (274 de milioane de euro), care va fi împărţită în proporţie de 60 la sută pentru Mayweather (180 de milioane de dolari - 164 de milioane de euro) şi restul pentru Pacquiao (120 de milioane de dolari - 109 milioane de euro). Cu cele 180 de milioane de dolari pe care le va primi, Mayweather va deveni, potrivit Forbes, sportivul cu cele mai mari câştiguri într-un an, depăşindu-l pe Tiger Woods, care în 2009 a obţinut 112 milioane de euro.

La meci au asistat numeroase personalităţi din lumea artistică sau a sportului precum Andre Agassi, Steffi Graf, Magic Johnson, Evander Holyfield, Tom Brady, Paris Hilton, Adrien Brody, Sting, Jake Gyllenhaal, Denzel Washington, Bradley Cooper, Liv Schreiber, Mark Wahlberg, Drew Barrymore, Beyonce sau Robert De Niro. De asemenea, a fost prezent şi pugilistul român Lucian Bute.

A FOST PENULTIMUL MECI PENTRU MAYWEATHER

„Mulţumesc lui Dumnezeu pentru această victorie. Mulţumesc fanilor. Manny este un pugilist foarte bun și acum înţeleg de ce este în elita boxului. A avut momente bune în meci, dar eu am avut o tactică inteligentă. Am făcut ceea ce trebuia, sunt binecuvântat. A meritat să aştept, acum voi fi in cărţile de istorie. Voi mai susţine un meci în septembrie şi apoi mă voi retrage”, a declarat Mayweather. „Cred că a fost un meci bun şi am crezut că am câştigat. El s-a mişcat foarte mult, dar nu este la fel de puternic ca alţii. Nu contează că este mai înalt ca mine, am luptat cu unii mai înalţi”, a spus Pacquiao.

MAYWEATHER, HUIDUIT LA CÂNTARUL OFICIAL

Floyd Mayweather a fost huiduit de spectatorii prezenţi la MGM Grand Arena din Las Vegas, vineri, la cântarul oficial, în timp ce adversarul său de la meciul de duminică dimineaţă, filipinezul Manny Pacquaio, a fost aclamat de fani. Floyd Mayweather a cântărit 66,2 kilograme, iar Manny Pacquiao a avut 65,77 kilograme. La cântarul oficial au fost prezenţi circa 11.500 de spectatori, care au plătit câte 10 dolari pe bilet!

LOMAȘENKO ȘI-A RECUCERIT CENTURA DE CAMPION MONDIAL LA CATEGORIA PANĂ

Într-o confruntare care a avut loc în deschiderea meciului dintre Floyd Mayweather și Manny Pacquiao, pugilistul ucrainean Vasil Lomașenko și-a recucerit titlul de campion mondial al categoriei pană (versiunea WBO), după ce l-a învins prin KO tehnic în rundul 9 pe portoricanul Gamalier Rodriguez.