Mayweather: „Sunt cel mai bun în ring și în afara lui”

''Sunt cel mai bun din istorie în ring și în afara lui'', a afirmat boxerul american Floyd Mayweather după victoria la puncte obținută, astăzi, în Las Vegas, în fața filipinezului Manny Pacquiao. În debutul conferinței de presă, ''Money'' a arătat cecul de 100 milioane dolari primit după victoria sa și a anunțat că ''va abandona luni sau în câteva săptămâni'' toate titlurile deținute. Întrebat dacă acest meci, calificat drept ''meciul secolului'', îl consideră cel mai important din cariera lui, Mayweather a răspuns: ''Toate meciurile mele sunt importante și nu acest meci îmi va determina locul în istorie. Această seară a fost ca oricare alta, aveam o treabă de făcut... Voi, ziariștii, ați spus prea mult că Pacquiao poate să mă bată, că îmi era teamă să-l înfrunt și că mă ascund de el. Dar acest meci a avut loc pentru că eu sunt cel care l-am dorit, eu sunt cel care l-am convocat. Vreau ca voi să scrieți în toate articolele voastre de mâine: 'Mayweather a făcut din noi, neîncrezătorii, încrezători'''. Despre adversarul său, americanul a spus că ''este un mare luptător, înțeleg acum de ce a avut acest parcurs în carieră. Este un boxer remarcabil, incredibil, însă nu pot spune că este cel mai bun boxer, cel mai bun 'puncheur' pe care l-am înfruntat vreodată. El a încercat să-mi taie calea mereu, cu eschive și mișcări de trunchi, dar cum în cariera mea am întâlnit boxeri cu stiluri diferite, am anticipat și am înțeles tot ce făcea. Am știut că am câștigat primul rund, am fost tot timpul cel mai inteligent dintre noi doi, el a fost tare, dar eu am fost mai inteligent". Chestionat în legătură cu zvonurile privind o eventuală încheiere a carierei după un ultim meci în septembrie, Mayweather a fost tranșant: "Am spus deja, pasiunea mea pentru box nu mai este aceeași, pentru ultima mea luptă nu vor mai fi titluri mondiale de câștigat, pentru că le voi ceda de luni sau în următoarele săptămână. Și alți boxeri trebuie să aibă șansele lor, sunt lei tineri care trebuie să se bată pentru a cuceri titluri. Nu sunt un lacom, sunt campion mondial la două categorii de greutate (titluri WBC, WBA și WBO la welter și WBC și WBA la super-welter), a venit timpul să le las altora".