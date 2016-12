Mazăre a demisionat din funcția de președinte al PSD Constanța

22:30:24 / 20 Martie 2015

Obiectivitate

Fiecare are dreptul la propria opinie, fiecare are propriile preferinte si optiuni politice ... faptul ca Telegraf nu poate respecta opiniile celor care s-au saturat de acest personaj (ma refer la cei care o fac intr-un mod civilizat, bineinteles) si prefera sa le cenzureze, stergandu-le este in mod clar un semn al disperarii celor care trag sforile acestui ziar in fata schimbarii ... incercati, macar acum in ultimul ceas, sa fiti oameni, sa fiti jurnalisti pe bune nu marionete care scriu la comanda (sper eu, si nu din convingere) ... in rest, exista viata si fara mazare ... orasul asta merita un om care sa puna constantenii pe primul loc (toti constantenii, nu numai pensionarii sau asistatii social) ... referitor la anuntul ca va pleca de la primarie, fiind o "chestiune de saptamani sau de luni" pana isi va da demisia, am mari rezerve ca va pleca inainte de terminarea mandatului ... daca vrei sa pleci, fa nene inca "o plimbare linistita", maine chiar iar apoi seara in duplex, triplex sau direct conectat la reteaua mondiala de tv anunta odata ca pleci ... cum adica dupa cateva luni? trebuie incheiate toate afacerile, nu? iar despre amenintarea ca nu mai participi la carnaval - asta este o alta veste buna, vom putea iesi si noi vara prin mamaia fara sa te vedem calare pe carele alegorice platite din bani publici - comentariu sters si postat a 3-a oara (si va fi re-postat de cate ori va fi nevoie!)