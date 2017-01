Mazăre a fost amiralul distracţiei şi modei din Mamaia

SPECTACOL TRANSMIS ÎN PESTE 190 DE ŢĂRI Noaptea de vineri din Mamaia s-a desfăşurat sub semnul modei şi distracţiei. Evenimentul International Fashion Weekend 2014 a fost deschis pe scena din Piaţeta Cazino şi a fost transmis live de Fashion TV în peste 190 de ţări de pe cinci continete iar milioane de telespectatori din întreaga lume au putut vedea, din nou, cum arată o seară de week-end la Mamaia. În cadrul spectacolului au avut loc prezentări de modă inedite, concursul Fashion TV Black Sea Model Awards şi dansuri ale echipelor din cluburi care au adus şi carele alegorice lângă scenă. Cel mai interesant moment a fost însă cel în care a urcat pe scenă primarul Radu Mazăre, principalul „vinovat” pentru transformarea Mamaiei în cea mai Fashion staţiune din Europa de Est. Radu Mazăre a marcat într-un mod inedit Ziua Marinei, defilând într-o uniformă de amiral şi salutând marinăreşte publicul şi milioanele de telespectatori din lumea largă.

DESFĂŞURARE IMPRESIONANTĂ Producţia spectacolului a fost, ca în fiecare an, una impresionantă, cu jocuri de lumini şi lasere, fum, proiecţii pe ecrane mari şi multă frumuseţe vestimentară şi feminină. Gazdele show-ului au fost prezentatorul Fashion TV România, Claudiu Constantin şi MC-ul oficial Fashion TV, Anja J. Aceştia au introdus publicul în atmosfera Fashion şi au prezentat la început juriul concursului Fashion TV Black Sea Model Awards, format din: reprezentanta Primăriei Constanţa, avocata Lizeta Haralambie, reprezentantul Milano Fashion Week, Claudio Solzi, designerul brand-ului Vero Milano, Alina Matei, make-up artist Florina Mărcuţă din partea Cotimanis Show, modelul Fashion TV Alexandra Andrioaia dar şi din alţi specialişti din lumea modei. Au urmat prezentarea celor peste 20 de concurente ale Black Sea Model Awards în costume de baie şi apoi în rochii de seară, dar şi prezentări de modă precum „White” by Cătălin Botezatu şi „Royal” by Wallid Attalah.

ÎNALT OFIŢER CU GARDĂ FEMININĂ Înainte de a se înfăţişa publicului internaţional în uniformă de amiral, primarul Radu Mazăre a oferit în backstage momente savuroase. El a inspectat mai întâi cum se prezintă fetele, cât de scurte au rochiţele şi cum le stau uniformele de marinăriţe, apoi a fost ajutat de alte asistente sexy pentru a îşi aranja costumul creat de Paluggio. Primarul a declarat înainte de a urca pe scenă faptul că a înaintat în grad şi că le va prezenta străinilor oportunităţile pe care le oferă Mamaia. „Ştiţi bine că eu am absolvit Institutul de Marină! Între timp am înaintat în grad. Când am terminat eram locotenent, acum sunt ditamai amiralul. E Ziua Marinei şi le spun „La mulţi ani” tuturor marinarilor şi sărbătoriţilor”, a spus Radu Mazăre. Întrebat dacă şi-ar fi dorit să comande un vapor, Mazăre a răspuns în stilu-i caracteristic: „Mi-ar fi plăcut, desigur, oricum sunt comandant chiar şi aşa, civil. Mi-ar fi plăcut să am garda mea personală pe vapor aşa cum o am şi pe scenă”, a spus primarul arătând spre fete. Primarul a intuit şi invidia altor marinari cum ar fi … Traian Băsescu: „În mod cert mă invidiază! El are garda foarte restrânsă… este una veche şi alta şi mai veche. La mine toate sunt noi”, a spus primarul. El a mai mărturisit că ţinuta sa a fost făcută într-un timp foarte scurt şi că unele roluri pe scenă sunt mai uşoare şi mai amuzante în timp ce altele sunt mai sobre. Designerul Cătălin Botezatu, deşi ocupat cu prezentarea colecţiei sale, a tras cu ochiul la ţinuta ofiţerească a primarului. „Evenimentul este un adevărat regal al modei româneşti şi internaţionale şi un test important pentru noi că trebuie să demonstrăm lumii de ceea ce suntem în stare. Eu am prezentat o colecţie nouă, de vară, cu coafuri spectaculoase dar şi primarul a fost îmbrăcat tot în alb, însă nu de mine de data aceasta. Ca de obicei, Radu şochează, e un amiral pe măsură şi sper să conducă mai departe flotila de fotomodele către un viitor mai bun”, a spus Cătălin Botezatu.

MESAJ DE LA MAMAIA Primarul a venit pe scenă în aplauzele publicului care a reacţionat puternic şi a încercat să-l surprindă cu camerele foto sau video. Mazăre a salutat marinăreşte audienţa Fashion TV şi turiştii din Mamaia, adresând în limba engleză un discurs de comandant al distracţiei din Mamaia.

PODIUMUL FRUMUSEŢII DE LA MAREA NEAGRĂ Vineri seară au fost anunţate şi câştigătoarele concursului Black Sea Model Awards. O mare parte dintre concurente s-au ales cu premii şi titulaturi ce promovează brandul şi produsele Fashion TV iar cele trei locuri de pe podium au revenit fotomodelelor Cătălina Pânzaru, aleasă drept Fashion TV Star, Diana Şerban, aleasă drept FTV Tourism Model iar marele premiu, Black Sea Model Award, a revenit tinerei Xenia Gavrilov. Pentru înmânarea trofeului a fost rechemat pe scenă primarul Radu Mazăre care a înmânat trofeul şi care a invitat toată lumea la petrecere, astfel că în final au avut loc show-uri de dans realizate de echipele cluburilor din staţiune. International Fashion Week-end 2014 continuă şi sâmbătă, după ora 20.00, când va avea loc pe faleză o nouă paradă a carelor alegorice din cadrul Carnavalului Mamaia şi apoi noi show-uri de scenă realizate de cluburi şi presărate cu prezentări de modă ale colecţiilor unor apreciaţi designeri din afara ţării.