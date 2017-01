“Mazăre a vrut să transmită mesajul că în PSD există şi alţi candidaţi la Preşedinţie”

Întrebat ce şanse crede că are liderul PNL Crin Antonescu să-l învingă pe şeful statului în cursa prezidenţială, deputatul PSD Adrian Năstase a răspuns că la alegerile prezidenţiale din acest an nu vor fi importante calităţile personale ale candidaţilor, ci ceea ce va conta va fi nemulţumirea votanţilor anti-Băsescu: “Problema nu se pune atît de tare între Traian Băsescu şi contracandidaţii lui, ci între votanţii lui Traian Băsescu şi votanţii unui contracandidat. Eu am impresia că votanţii oricărui contracandidat al lui Traian Băsescu vor fi mult mai mulţi decît votanţii lui Traian Băsescu. Deci, dincolo de calităţile personale (...), în final, ceea ce va conta va fi nemulţumirea care se accentuează”. De asemenea, deputatul PSD a spus că nu poate trata “cu foarte mare seriozitate” propunerea lui Radu Berceanu privind organizarea alegerilor prezidenţiale simultan cu cele europarlamentare, apreciind că ministrul Transporturilor “are acest farmec de a arunca din cînd în cînd cu piatra în apă”. El a adăugat, ironic, că, în această formulă, “poate că ar trebui ca la o zi după alegerile europarlamentare să se organizeze şi alegerile prezidenţiale din 2014, făcînd în felul ăsta economie completă”: “Şi atunci să-l alegem pe Traian Băsescu eventual pentru 2009 şi pe Emil Boc pentru 2014. În felul ăsta am face economie de alegeri”. Şi cum primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a declarat, joi, că a primit foarte multe propuneri de a participa la alegerile prezidenţiale, atît din PSD, cît şi din partea unor oameni de afaceri, Năstase a fost întrebat de jurnalişti ce şanse crede că ar avea edilul constănţean să fie nominalizat de partid drept candidat la funcţia de preşedinte al României. “Radu Mazăre, dacă îşi doreşte lucrul ăsta, o să-l afirme public şi se va face evaluarea necesară în cadrul partidului, dar, deocamdată, cred că el a vrut să ne spună că, iată, există şi alţi candidaţi în cadrul partidului şi trebuie să ne gîndim serios”, a răspuns Năstase. El a spus că un lucru sigur în privinţa primarului Constanţei este faptul că acesta este “foarte motivat” şi că are “un mesaj anti-Băsescu foarte clar, pe care alţi colegi poate că nu-l au atît de evident”.