Mazăre: „ANI şi-a încălcat legea după care funcţionează prin verificarea averii mele”

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, ieri, că declanşarea procedurii de verificare a averii sale de către Agenţia Naţională pentru Integritate (ANI) nu este tocmai conformă cu legea după care funcţionează Agenţia. “Pe 19 iunie, la Turnu Măgurele, cei de la Realitatea TV m-au înregistrat cînd îl făceam Iuda pe Băsescu. Era într-o vineri. Pe 22 iunie, la prima oră, directorul Agenţiei Naţionale de Integritate, Cătălin Macovei, a ajuns la serviciu şi s-a autosesizat. Nu avea cum să se autosesizeze sîmbătă sau duminică, pentru că nu este legal, întrucît, în weekend, la ANI nu se munceşte. Dar oare de ce a făcut acest lucru? Pentru filmuleţul care a fost prezentat acum un an şi jumătate în campania electorală despre aşa-zisul hotel al meu din Brazilia şi fetele cu care merg eu la surf acolo. Legea spune că ANI nu are voie să se autosesizeze decît dacă nu depui declaraţia de avere la termen, atît! Nu pentru alte motive. Iar declaraţia mea este depusă la termen. Şi mai spune legea, a lor, nu a mea, că angajaţii ANI nu au voie să verifice decît aspectele vizate în sesizare, adică aşa-zisele mele hoteluri din Brazilia, nu restul averii. Şi mai spune legea că trebuie să se facă verificări după ce sînt prezentate nişte probe, iar ei nu au respectat nimic din toate astea”, a declarat Radu Mazăre. El a precizat că îi va lăsa pe inspectorii ANI să continue să facă greşeli, pentru a îi da în judecată: „Poate luăm bani şi de la această instituţie, cum am luat de la Poliţie”. Iniţial, primarul Constanţei a anunţat, pe 9 iulie, după ce a primit o adresă din partea Agenţiei Naţionale de Integritate, prin care a fost anunţat că instituţia s-a autosesizat şi va declanşa procedura de verificare a averii sale, că în spatele cercetărilor ANI se află Traian Băsescu. “Ştiam de 10 zile ce face ANI. S-a autosesizat imediat după declaraţiile înregistrate la Turnu Măgurele, în care îl catalogam pe preşedintele Băsescu drept Iuda. Declaraţiile mi le susţin în continuare. Este convingerea mea despre el. Nu este în regulă reacţia instituţiilor statului, însă ne-am obişnuit în ultimii cinci ani cu poliţia asta politică”, a spus Mazăre la acea dată.