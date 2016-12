Mazăre, blocat în nămeţi

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a rămas blocat în trafic, la Drajna, timp de mai multe ore, astfel că nu a reuşit să mai decoleze luni spre Brazilia, unde urmează să participe la celebrul carnaval de la Sao Paolo. “Am pierdut avionul, o să-l iau pe cel de mâine. Am făcut 14 ore de la Constanţa la Bucureşti, pentru că, după ce ne-au scos de pe autostradă, am rămas înzăpezit între Drajna şi Lehliu, mai exact la Tămădău, într-un tunel de zăpadă”, a declarat Mazăre. El a precizat că blocajul a fost cauzat de autoturismele mici, care nu erau echipate corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă: “Am fost prevăzător şi am făcut plinul cu benzină, am avut mâncare, apă şi haine groase. Erau destul de multe maşini. După părerea mea, nu ar trebui lăsate să circule maşinile care nu sunt echipate corespunzător pentru asemenea condiţii, pentru că ele blochează drumul. În al doilea rând, eu aş fi ales să deszăpezesc mai întâi autostrada, pentru că pe un drum cu doar două sensuri sunt mult mai probabile blocajele”, a afirmat Mazăre. El a mai amintit că, la Constanţa, de deszăpezire se ocupă viceprimarul Gabriel Stan, atribuţie pe care o are de când a fost ales în această funcţie. Întrebat de reporteri, după calvarul celor 14 ore petrecute între nămeţi, unde ar prefera să se stabilească dacă ar fi să aleagă între România şi Brazilia, Mazăre a răspuns fără echivoc: “Aş alege România, ca să o deszăpezesc mai bine”.