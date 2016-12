Mazăre, câștig de cauză în cazul conturilor personale blocate

I-au fost deblocate conturile personale care îi fuseseră puse sub sechestru pentru datorii ale Primăriei Constanța, însă nu a scăpat încă de măsura controlului judiciar care i-a fost impusă în dosarul „Henri Coandă“, în care este cercetat pentru construirea cartierului pentru săraci. Primarul Constanței, Radu Mazăre, a anunțat ieri, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean, unde a venit să se supună măsurii controlului judiciar, că va mai dura puțin până când va contesta măsura privativă impusă în prezent. „Mai aștept niște documente și voi contesta controlul judiciar. Va fi o surpriză foarte plăcută pentru mine și neplăcută pentru alții“, a declarat primarul, fără să spună despre ce documente este vorba. Totodată, Mazăre a pus deblocarea conturilor personale pe seama faptului că are gura mare. Amintim că, la jumătatea lunii august, Radu Mazăre anunța că i s-a pus sechestru pe trei conturi personale, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în contul unor amenzi judiciare aplicate Primăriei (!), în valoare de 700.000 lei, în diverse procese pe care instituția le-a avut sau le are cu cetățeni sau firme din Constanța.

CU REACȚIE ÎNTÂRZIATĂ Prima reacție a lui Mazăre a fost contestarea măsurii. Șeful administrației constănțene a remis un memorandum către ANAF, premier şi către Ministerul Finanțelor Publice, în care explică faptul că, potrivit legislației, primarul este reprezentantul legal al autorității locale și nu al unei persoane fizice, motiv pentru care nu-i pot fi imputate lui sumele cu care instituția este datoare la bugetul de stat. Asta cu atât mai mult cu cât Radu Mazăre spune că nu are cunoștință despre toate procesele pe care le are Primăria și că de acest lucru se ocupă juriștii și avocații instituției. După depunerea memorandumului și ținând cont de faptul că, într-o situație similară, o instanță a decis că primarului nu trebuie să-i fie reținute sumele pentru care se face datoare Primăria, ANAF a deblocat conturile. În continuare, ANAF a rămas să se judece cu Primăria pentru datoriile pe care administrația locală le are către diferite persoane fizice și juridice. „Desigur că și procesele mele merg mai departe împotriva ANAF, pentru ca instanța să decidă definitiv și irevocabil în aceste cazuri. Sumele nu erau mari pentru Primărie, dar pentru mine, ca individ, sunt foarte mari. Să vină să-ți ia peste 700 mii de lei, adică peste 100 de mii de euro pentru cumulul amenzilor, e foarte mult“, a mai spus Mazăre.