Mazăre candidează la şefia PSD?

Liderul PSD Constanţa, Radu Mazăre, a declarat, ieri, că nu a decis pe cine va sprijini la viitorul Congres al social-democraţilor pentru funcţia de preşedinte al partidului, dar că nu exclude varianta de a-şi anunţa candidatura pentru acest post, afirmând că “PSD are nevoie de un lider cu sânge”. “Mi s-a propus de multe ori să candidez. Mă mai gândesc şi la asta. Poţi să ştii dacă nu mă îmbrac militar şi candidez? Nu excludeţi nici posibilitatea asta. S-ar putea să fie o surpriză… De obicei, când candidez, adun voturi”, a declarat Radu Mazăre. El a mai spus că, în cazul în care nu va candida, nu s-a hotârât pe cine va susţine la preşedinţia PSD. El a afirmat că nu s-a întâlnit cu Miron Mitrea în ultima perioadă, dar că nu are nicio problemă în a avea discuţii cu fostul lider al social-democraţilor. “Nu m-am întâlnit cu Mitrea. Este prietenul meu. Am spus-o întotdeauna. Asta nu înseamnă că îl şi susţin”, a explicat Mazăre. Până acum, şi-au anunţat candidaturile la şefia PSD Adrian Năstase, Miron Mitrea, Cristian Diaconescu, Dan Nica şi Andrei Alexandru.